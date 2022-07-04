«Вкусно – и точка» набирает сотрудников в Брянске

Обновленные рестораны быстрого питания готовят к открытию.

В Брянске готовят к открытию рестораны быстрого питания «Вкусно – и точка», пришедшие на смену «Макдоналдсу».

Так, сеть набирает сотрудников для работы в точках у БУМа, в «АэроПарке» и на Кургане Бессмертия. Опыт работы необязателен.

«Мы гордимся своими сотрудниками, продукцией и сервисом, который мы предоставляем гостям», – в частности, говорится в объявлениях.