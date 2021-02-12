Власти Брянщины потратили более 0,5 млрд рублей на содействие занятости женщин

Деньги направили на помощь мамам в поиске работы, совместимой с присмотром за дошкольниками.

В 2020 году на Брянщине выделили 518 млн рублей на реализацию регионального проекта по содействию занятости женщин, которые воспитывают детей до трех лет. Итоги его реализации и дальнейшие планы на днях обсудили на заседании профильного комитета областной Думы.

Проект релизуется в рамках нацпроекта «Демография» и нацелен по помощь мамам детей ясельного возраста в поиске работы, которую можно было бы совмещать с уходом и присмотром за малышом. Молодые мамы не с его помощью не только находят работу по специальности, но и осваивают новые профессии.