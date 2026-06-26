Врио губернатора Брянской области участвует в Форуме регионов Беларуси и России

2026, 26 июня 13:19

Врио губернатора Брянской области участвует в Форуме регионов Беларуси и России. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

В Минске завершается Форум регионов Беларуси и России. Участие в нём принимает временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук. Он встретился с председателем Гомельского областного исполнительного комитета Иваном Крупко. Они обсудили реализацию новых проектов.

«Удельный вес Республики Беларусь во внешнеторговом обороте Брянской области — более 63%. Наша задача — не только сохранить эти высокие результаты, но и приумножить, продолжать развивать взаимоотношения по всем направлениям на благо жителей наших братских стран и Брянской области в частности», – подчеркнул Егор Ковальчук.