Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Люди

В Брянске почтили память жертв атаки в Нижнекамске

2026, 11 августа 10:44
В Брянске почтили память жертв атаки в Нижнекамске
Источник фото

У Кургана Бессмертия возник стихийный мемориал, жители несут цветы.

В Брянске почтили память жертв атаки украинских нацистов в Нижнекамске. У Кургана Бессмертия возник стихийный мемориал, куда горожане продолжают нести цветы. От ударов дронов погибли 13 человек, более 70 получили ранения. Брянск скорбит вместе с Татарстаном.

Брянская область выразила соболезнования Республике Татарстан в связи с трагедией. Пострадавшим врио губернатора Егор Ковальчук пожелал скорейшего выздоровления, подчеркнув, что в этот тяжелый день регион вместе с Татарстаном.

 

Фото: РИА Стрела

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Брянским организаторам детских поездок разрешили менять списки и автобусы с 1 сентября
11 августа 12:00
Брянским организаторам детских поездок разрешили менять списки и автобусы с 1 сентября
Бойцов «БАРС-Брянск» продолжают обучать применению компонентов крови
11 августа 11:01
Бойцов «БАРС-Брянск» продолжают обучать применению компонентов крови
Брянская команда выиграла чемпионат России по карповой ловле
11 августа 10:20
Брянская команда выиграла чемпионат России по карповой ловле

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16099) брянск (7134) ДТП (2829) ГИБДД (2398) прокуратура (2158) уголовное дело (2101) Александр Богомаз (1998) суд (1803) авария (1708) мчс (1572) коронавирус (1272) дороги (1127)