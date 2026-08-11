В Брянске почтили память жертв атаки в Нижнекамске

2026, 11 августа 10:44

У Кургана Бессмертия возник стихийный мемориал, жители несут цветы.

В Брянске почтили память жертв атаки украинских нацистов в Нижнекамске. У Кургана Бессмертия возник стихийный мемориал, куда горожане продолжают нести цветы. От ударов дронов погибли 13 человек, более 70 получили ранения. Брянск скорбит вместе с Татарстаном.

Брянская область выразила соболезнования Республике Татарстан в связи с трагедией. Пострадавшим врио губернатора Егор Ковальчук пожелал скорейшего выздоровления, подчеркнув, что в этот тяжелый день регион вместе с Татарстаном.

Фото: РИА Стрела