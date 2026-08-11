Бойцов «БАРС-Брянск» продолжают обучать применению компонентов крови

2026, 11 августа 11:01

На станции переливания прошло очередное занятие.

В Брянской областной станции переливания крови состоялось очередное занятие для личного состава «БАРС-Брянск». Бойцов продолжают обучать применению компонентов крови. Медицинские специалисты разбирают с военнослужащими реальные сценарии и порядок действий, чтобы в критический момент каждый из них мог грамотно применить полученные знания.

Выполнение поручений врио губернатора Егора Ковальчука продолжается, включая полное обеспечение подразделения необходимыми компонентами, производимыми в Брянске, и передачу боевого опыта военных медиков из зоны СВО. Об этом в своих соцсетях сообщил коллектив Брянской областной станции переливания крови.