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Общество

Бойцов «БАРС-Брянск» продолжают обучать применению компонентов крови

2026, 11 августа 11:01
Бойцов «БАРС-Брянск» продолжают обучать применению компонентов крови
Источник фото

На станции переливания прошло очередное занятие.

 

В Брянской областной станции переливания крови состоялось очередное занятие для личного состава «БАРС-Брянск». Бойцов продолжают обучать применению компонентов крови. Медицинские специалисты разбирают с военнослужащими реальные сценарии и порядок действий, чтобы в критический момент каждый из них мог грамотно применить полученные знания.

Выполнение поручений врио губернатора Егора Ковальчука продолжается, включая полное обеспечение подразделения необходимыми компонентами, производимыми в Брянске, и передачу боевого опыта военных медиков из зоны СВО. Об этом в своих соцсетях сообщил коллектив Брянской областной станции переливания крови.

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