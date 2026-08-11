Новые правила упрощают замену транспорта и уточняют порядок подачи документов в Госавтоинспекцию.

С 1 сентября в Брянской области упростят перевозку групп детей. Организаторы поездок смогут вносить изменения в списки пассажиров, а при поломке автобуса — заменять его на транспорт другой компании. Соблюдать нововведения обяжут всех, кого в документе называют «организаторами перевозки», включая родителей и иностранные компании.

Также уточнен порядок подачи документов в Госавтоинспекцию: при наличии заявки на сопровождение уведомление о перевозке не требуется. Замена автобуса при неисправности разрешена при условии, что транспорт внесен в реестр лицензий и соответствует техническим требованиям.