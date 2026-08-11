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Брянским организаторам детских поездок разрешили менять списки и автобусы с 1 сентября

2026, 11 августа 12:00
Брянским организаторам детских поездок разрешили менять списки и автобусы с 1 сентября
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Новые правила упрощают замену транспорта и уточняют порядок подачи документов в Госавтоинспекцию. 

 

С 1 сентября в Брянской области упростят перевозку групп детей. Организаторы поездок смогут вносить изменения в списки пассажиров, а при поломке автобуса — заменять его на транспорт другой компании. Соблюдать нововведения обяжут всех, кого в документе называют «организаторами перевозки», включая родителей и иностранные компании.

Также уточнен порядок подачи документов в Госавтоинспекцию: при наличии заявки на сопровождение уведомление о перевозке не требуется. Замена автобуса при неисправности разрешена при условии, что транспорт внесен в реестр лицензий и соответствует техническим требованиям.

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