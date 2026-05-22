Врио губернатора Брянщины и председатель Гомельского облисполкома договорились о сотрудничестве

2026, 22 мая 16:30

Врио губернатора Брянщины и председатель Гомельского облисполкома подписали план совместных мероприятий двух регионов и договорились о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Республике Беларусь продолжается бизнес-форум «Гомель-Брянск». Накануне врио губернатора Егор Ковальчук и председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко подписали План мероприятий по реализации Соглашения между правительствами двух регионов на четыре года. Они договорились о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и культурной сферах.

Также глава города Брянска Марина Дбар и председатель Гомельского горисполкома Руслан Пархамович завизировали план мероприятий по реализации Соглашения о сотрудничестве между Брянским городским Советом народных депутатов и Гомельским городским исполнительным комитетом. Кроме того, председатель Союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Брянской области» Ольга Полякова и председатель Гомельского областного объединения профсоюзов Елена Кличковская подписали соглашение о сотрудничестве двух учреждений.

«Республика Беларусь — наш важнейший стратегический партнер. Не с каждым российским регионом налажено такое тесное сотрудничество. Удельный вес Гомельской области в общем товарообороте Брянской области — 36%, есть тенденция к устойчивому росту», — отметил Егор Ковальчук.