Фестиваль «Планета детства» прошёл в Брянске

2026, 22 мая 14:39

Об этом сообщили в соцсетях губернаторского дворца имени Юрия Гагарина.

19 мая в Брянском губернаторском дворце имени Юрия Гагарина прошёл фестиваль детских общественных организаций «Планета детства». В рамках мероприятия состоялось торжественное награждение победителей и призеров конкурсов «Хранители русской славы» и «Детство без границ». Зрителям творческие номера подарили воспитанник детской фольклорной школы «Калинушка» и театра моды «Образ».

Также на сцене прошёл финал конкурса «Лидер XXI век». Шесть лидеров молодёжных объединений из школ Брянска получили награды.

Фестиваль продолжился на тематических площадках. Участников ждали ярмарка талантов, интеллектуальные квизы и интерактивные игры.