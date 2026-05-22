Брянская спортсменка привезла две награды с «Недели чир спорта» в Москве

2026, 22 мая 13:18

Брянская спортсменка привезла две награды с «Недели чир спорта» в Москве. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В начале мая в Москве прошла «Неделя чир спорта». Оно включало чемпионат и первенство России, международные и всероссийские старты, фестивали и лиги. Участие в мероприятиях приняли более 10 000 спортсменов, а число команд превысило 334.

Брянцы выступили на соревнованиях по массовому спорту «Восходящие звезды». Спортсменка Алиса Наумова дважды поднималась на пьедестал почета. В номинации «чир фристайл соло» она завоевала золотую медаль. Серебряным призёром девушка стала в «чир джаз соло».