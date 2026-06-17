Врио губернатора Брянской области встретился с полномочным представителем Президента РФ в ЦФО

2026, 17 июня 18:24

Врио губернатора Брянской области встретился с полномочным представителем Президента РФ в ЦФО. Об глава региона сообщил в своих соцсетях.

Брянскую область посетил полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев. Он встретился с врио губернатора региона Егором Ковальчуком. Они обсудили возможность распространение режима свободной экономической зоны на всю территорию Брянской области. В настоящее время он действует только в приграничных муниципалитетах.

Также на встрече шла речь строительстве дороги-дублера улицы Речной, канализационных коллекторов по пойме Десны и реконструкции набережной, развитии промышленности и сельского хозяйства.

«Промышленность – приоритет для государственной поддержки. Будем работать над усилением уже работающих инструментов поддержки инвесторов — это налоговые льготы, вычеты, льготные займы регионального фонда развития промышленности», – отметил Егор Ковальчук.