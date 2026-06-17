Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
События

Врио губернатора Брянской области встретился с полномочным представителем Президента РФ в ЦФО

2026, 17 июня 18:24
Врио губернатора Брянской области встретился с полномочным представителем Президента РФ в ЦФО
Источник фото

Врио губернатора Брянской области встретился с полномочным представителем Президента РФ в ЦФО. Об глава региона сообщил в своих соцсетях. 

 

Брянскую область посетил полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев. Он встретился с врио губернатора региона Егором Ковальчуком. Они обсудили возможность распространение режима свободной экономической зоны на всю территорию Брянской области. В настоящее время он действует только в приграничных муниципалитетах.

Также на встрече шла речь строительстве дороги-дублера улицы Речной, канализационных коллекторов по пойме Десны и реконструкции набережной, развитии промышленности и сельского хозяйства. 

«Промышленность – приоритет для государственной поддержки. Будем работать над усилением уже работающих инструментов поддержки инвесторов — это налоговые льготы, вычеты, льготные займы регионального фонда развития промышленности», – отметил Егор Ковальчук.

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Брянская стрелки общества «Динамо» выиграли всероссийский турнир
17 июня 15:01
Брянская стрелки общества «Динамо» выиграли всероссийский турнир
Футбольный клуб «Динамо-Брянск» отреагировал на трагедию в Почепском районе
17 июня 13:44
Футбольный клуб «Динамо-Брянск» отреагировал на трагедию в Почепском районе
ВСУ атаковали автобус с детьми в Брянской области
17 июня 13:00
ВСУ атаковали автобус с детьми в Брянской области

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15542) брянск (6994) ДТП (2785) ГИБДД (2349) прокуратура (2127) уголовное дело (2071) Александр Богомаз (1998) суд (1795) авария (1681) мчс (1557) коронавирус (1272) дороги (1088)