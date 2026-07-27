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Юная брянская теннисистка завоевала две награды всероссийского турнира

2026, 27 июля 15:24
Юная брянская теннисистка завоевала две награды всероссийского турнира
Источник фото

Юная брянская теннисистка завоевала две награды всероссийского турнира. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

В субботу, 25 июля, в городе Калуге состоялись всероссийские соревнования по теннису «ЛЕТНИЙ ЭЙС». В турнире участвовали спортсмены в возрасте до 13 лет.

Брянскую область представила воспитанница спортшколы «Горизонт» Любовь Коваль. В одиночном разряде она завоевала бронзовую медаль. 

В парном разряде брянская теннисистка сыграла в тандеме с представительницей Московской области Викторией Чупахиной. Девушки заняли второе место.

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