500-я пара стала семьёй в отделе ЗАГС Фокинского района Брянска

2026, 29 июля 16:15

500-я пара заключила брак в отделе ЗАГС Фокинского района Брянска с начала года. Об этом сообщили в соцсетях регионального управления ЗАГС.

25 июля 2026 года в отделе ЗАГС Фокинского района города Брянска сотрудники зарегистрировали брак Евгения Шохова и Анастасии Бединой. Пара стала 500-й с начала года, которая официально вступили в отношения.

Торжественную церемонию заключения брака провела старший специалист отдела ЗАГС Мария Школина. Она вручила молодожёнам свидетельство о регистрации брака, а также памятную грамоту. Новобрачным она пожелала долгой и счастливой семейной жизни.