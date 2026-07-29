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Общество

500-я пара стала семьёй в отделе ЗАГС Фокинского района Брянска

2026, 29 июля 16:15
500-я пара стала семьёй в отделе ЗАГС Фокинского района Брянска
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500-я пара заключила брак в отделе ЗАГС Фокинского района Брянска с начала года. Об этом сообщили в соцсетях регионального управления ЗАГС. 

 

25 июля 2026 года в отделе ЗАГС Фокинского района города Брянска сотрудники зарегистрировали брак Евгения Шохова и Анастасии Бединой. Пара стала 500-й с начала года, которая официально вступили в отношения. 

Торжественную церемонию заключения брака провела старший специалист отдела ЗАГС Мария Школина. Она вручила молодожёнам свидетельство о регистрации брака, а также памятную грамоту. Новобрачным она пожелала долгой и счастливой семейной жизни.

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