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Криминал

Полицейские раскрыли кражу велосипеда из подъезда многоэтажки в Брянске

2026, 31 июля 15:55
Полицейские раскрыли кражу велосипеда из подъезда многоэтажки в Брянске
Источник фото

Полицейские раскрыли кражу велосипеда из подъезда многоэтажки в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.  

 

В полицию обратилась 36-летняя жительница Бежицкого района Брянска. Ночью из подъезда пропал оставленный на ночь её велосипед стоимостью 10 000 рублей. Транспортное средство не было снабжено противоугонным тросом.

Оперативники уголовного розыска менее чем за сутки установили подозреваемого в краже. 44-летний житель города ранее уже был судим. 

Фигурант возвращался от знакомого, проживающего в одном подъезде с потерпевшей. , Подозреваемый решил «одолжить» чужой велосипед, чтобы доехать до дома.

Транспортное средство полицейские вернули владелице. Фигуранту предъявлено обвинение в  краже.

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