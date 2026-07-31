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Общество

Новый храм в честь преподобного Серафима Саровского освятили в Брянской области

2026, 31 июля 15:15
Новый храм в честь преподобного Серафима Саровского освятили в Брянской области
Источник фото

Новый храм в честь преподобного Серафима Саровского освятили в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

 

В Брянской области накануне освятили новый храм в честь преподобного Серафима Саровского. Он был построен на территории войсковой части. 

Мероприятие состоялось в преддверии празднования дня памяти преподобного Серафима Саровского. Освящение совершил митрополит Брянский и Севский Александр.

«Уверен, храм станет оплотом православной веры, ведь для воинов, их родных и близких особенно важна духовная поддержка. Признателен Владыке Александру за молитвенную и гуманитарную помощь нашим воинам, служение и вклад в укрепление православных традиций на Брянщине», — отметил врио губернатора Егор Ковальчук.

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