За день брянцы потратили 103 тысячи рублей на саженцы

Также на ярмарке выходного дня горожане купили 60 тонн картофеля.

В Брянске подвели итоги очередной ярмарки выходного дня. Как сообщает городская администрация, в минувшую субботу брянцы приобрели порядка 600 тонн картофеля, 6,2 тонны томатов, 3,9 тонны яблок, 3,3 тонны лука, более 3 тонн моркови и капусты и 2 тонны зерна. Также жители областного центра купили саженцы плодово-ягодных культур на 103 тысячи рублей.

В ярмарке приняли участие 107 сельхозтоваропроизводителей из 18 районов Брянской области. Стоимость картофеля составила 20-30 рублей за килограмм, томатов – 30-70 рублей за килограмм, меда – 300-400 рублей за килограмм, зерна – 10 рублей за килограмм.