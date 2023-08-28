Завод активных фармацевтических субстанций начнут строить осенью в Почепском районе

Завод по производству активных фармацевтических субстанций начнут строить в октябре в Почепском районе. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Первый заместитель Министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков обсудил перспективы развития двух филиалов завода «Эндофарм» в регионе с губернатором области Александром Богомазом.

«С октября в Брянской области начнется строительство завода полного цикла по производству активных фармацевтических субстанций, сырья для нашей медицинской промышленности. Инвестиционный проект реализуется совместно с Минпромторгом России. Завод будет производить более 65 активных фармацевтических субстанций, обеспечив к 2026 году полное импортозамещение в производстве анальгетиков из отечественного растительного сырья, при этом в итоге снизится стоимость лекарств», – уточнил глава региона.

В Брянскую область уже начали приезжать молодые ученые, которые будут работать на предприятии. Они обеспечены жильем и получают высокую заработную плату.

«В настоящее время Минпромторгом РФ запланированы дополнительные инвестиции в развитие предприятия в размере 45 млрд рублей. В результате реализации всех мероприятии будет создано 1500 высокотехнологичных рабочих мест. Кроме того, прорабатывается вопрос организации швейного производства на базе цехов по производству медицинских масок», – добавил брянский губернатор.

Предприятие построит в Почепском районе жилье для работников и культурно-развлекательный комплекс.