«Белая чума» не в учебниках, а за окном: Брянск напомнил о туберкулёзе

2026, 24 марта 14:47

Туберкулёз часто воспринимают как болезнь из прошлого — но статистика говорит обратное. Накануне 24 марта — Всемирного дня борьбы с этой инфекцией — в Брянске состоялась просветительская акция, организованная региональным отделением Российского Красного Креста и волонтёрами-медиками.

Площадкой стал медико-социальный техникум имени академика Н.М. Амосова, а аудиторией — будущие медработники. Студентам рассказали, почему флюорография — не бюрократия, а реальный шанс выявить болезнь на ранней стадии, когда она ещё протекает практически бессимптомно.

Дмитрий Корнилов, член президиума Брянского регионального отделения Красного Креста, в интервью коллегам с сайта КП-Брянск заявил: «Профилактика социально значимых заболеваний входит в число приоритетов нашей деятельности. Такие встречи — часть планомерной стратегии по воспитанию ответственного отношения людей к собственному здоровью. Мы ведём эту работу в постоянном взаимодействии с системой здравоохранения».

Важно помнить: туберкулёз передаётся воздушно-капельным путём, а крепкий иммунитет и своевременная диагностика — главная защита.