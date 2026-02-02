Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
В брянском селе Волжино восстановили водоснабжение после вмешательства прокуратуры

2026, 02 февраля 11:54
В брянском селе Волжино восстановили водоснабжение после вмешательства прокуратуры
В брянском селе Волжино восстановили водоснабжение после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. 

 

Сотрудники прокуратуры Почепского района отреагировала на обращение жителей населенного пункта Волжино в социальной сети. В селе замерзла водонапорная башня. Люди остались без воды. Местный водоканал с ремонтом не спешил.

Помощник прокурора Даниил Петров приехал на место аварии вместе с аварийной бригадой районного водоканала. Они выяснили, что произошло частичное разрушение конструкции башни и образовалась наледь. Кроме того, 29 января из строя вышел скважинный насос. В водопроводной сети снизилось давление и вода замерзла, трубы стали лопаться. 

После вмешательства прокуратуры специалисты оперативно отремонтировали  водонапорную башню, заварили повреждённые трубы и заменили неисправный обратный клапан насоса. Водоснабжение в населённом пункте Волжино восстановили.

