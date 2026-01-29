Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
2026, 29 января 14:46
Брянская область вошла в ТОП-3 регионов России по строительству жилья
Брянская область вошла в ТОП-3 регионов России по строительству жилья. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор Александр Богомаз.

Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил благодарность Брянской области за вклад в развитие жилищного строительства. О награждении на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию сообщил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин 

«2025 год стал рекордным по строительству жилья за всю новейшую историю нашей страны — введено почти 150 млн кв. метров жилья. В Брянской области   в прошлом году введено  в эксплуатацию   467,9 тыс. кв. метров жилья, в том числе в многоквартирных жилых домах  —  212,9 тыс. кв. метров. Всего с 2019 по 2024 годы введено в эксплуатацию 2,9 млн кв. метров жилья», – уточнил Александр Богомаз.

