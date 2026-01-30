Брянца ждёт суд за попытку подкупить сотрудника полиции

Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Трубчевский районный суд рассмотрит уголовное дело о покушение на дачу взятки должностному лицу. В преступлении обвинили 36-летнего жителя Суземского района.

По версии правоохранителей, поздно вечером 27 декабря минувшего года фигуранта за рулём автомобиля Opel остановили сотрудники ГИБДД. Водитель был нетрезв. Желая избежать привлечения к ответственности, он попытался подкупить стражей порядка. Он предложил инспектору 150 тысяч рублей. Полицейский от денег отказался и сообщил в следственные органы.

Обвиняемый признал себя виновным.