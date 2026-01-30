Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Происшествия

Брянца ждёт суд за попытку подкупить сотрудника полиции

2026, 30 января 13:14
Брянца ждёт суд за попытку подкупить сотрудника полиции
Брянца ждёт суд за попытку подкупить сотрудника полиции. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

Трубчевский районный суд рассмотрит уголовное дело о покушение на дачу взятки должностному лицу. В преступлении обвинили 36-летнего жителя Суземского района. 

По версии правоохранителей, поздно вечером 27 декабря минувшего года фигуранта за рулём автомобиля Opel остановили сотрудники ГИБДД. Водитель был нетрезв. Желая избежать привлечения к ответственности, он попытался подкупить стражей порядка. Он предложил инспектору 150 тысяч рублей. Полицейский от денег отказался и сообщил в следственные органы. 

Обвиняемый признал себя виновным.

