Общество

Брянский губернатор наградил полицейских на заседании коллегии УМВД

2026, 28 января 16:41
Брянский губернатор наградил полицейских на заседании коллегии УМВД
Брянский губернатор наградил полицейских на заседании коллегии УМВД. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

Заседание коллегии прошло в УМВД России по Брянской области. Там подвели итоги работы органов внутренних дел в регионе в 2025 году. 

Начальник УМВД России по Брянской области генерал-майор полиции Алексей Солдатов доложил об оперативной обстановке в регионе. Он подчеркнул, что ситуация остаётся стабильной и контролируемой.

В заседании приняли участие губернатор Александр Богомаз, спикер облдумы Валентин Суббот, главный федеральный инспектор Андрей Дьячук и руководители правоохранительных ведомств. 

«Благодаря совместным усилиям в сфере дорожного строительства, внедрения инновационных устройств для безопасных условий движения, в прошлом году снизилось количество зарегистрированных ДТП, а также погибших и раненых в них граждан. За пять лет  в Брянской области в полтора раза увеличилось количество машин, а число погибших снижается, и это говорит об эффективности проводимой совместной работы», – подчеркнул Александр Богомаз.

Губернатор и почётные гости вручили отличившимся сотрудникам государственные награды. Начальник УМВД передал работникам ведомственные награды. 

