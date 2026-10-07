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Здоровье

Брянские медики организовали две площадки на всероссийском конгрессе

2026, 07 октября 16:34
Брянские медики организовали две площадки на всероссийском конгрессе
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Брянские медики организовали две площадки на всероссийском конгрессе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

 

В городе Санкт-Петербурге завершилась 12-я Всероссийский конгресс с международным участием «Сестринское дело будущего: кадры, управление, инновации». Участие в нём приняли около 600 участников из 48 регионов России, а также Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана.

Брянскую область представляли 22 человека: медработники, представители департамента здравоохранения и Народного фронта. Делегация участвовала в пленарных заседаниях,  а также организовала два мероприятия. 

Народный фронт и Ассоциация сестринского персонала Брянщины провели секцию «Базовые навыки, спасение жизни». Площадку посетили более 150 человек. Они на практике отработали сердечно-лёгочную реанимацию, приёмы помощи при попадании инородного тела в дыхательные пути, наложение кровоостанавливающих жгутов, а также навыки безопасного поведения при угрозе БПЛА.

Второй площадкой, организованной брянскими специалистами, стала секция по этике. Психолог провёл с участниками тренинг по стрессоустойчивости и профилактике профессионального выгорания.

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