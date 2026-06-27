Брянский Красный Крест — о новом соглашении РКК с институтом Семашко: «Это именно тот путь, который даёт устойчивый результат»

2026, 27 июня 13:50

Российский Красный Крест и Национальный НИИ общественного здоровья имени Н.А. Семашко заключили партнёрское соглашение. Документ предусматривает совместные исследования, научные публикации, стажировки для студентов и разработку профилактических программ.

Дмитрий Корнилов, член президиума Брянского регионального отделения Российского Красного Креста, в интервью коллегам с сайта КП-Брянск оценил практическое значение соглашения для регионов: «До сих пор нередко приходилось опираться исключительно на накопленный практический опыт. Теперь наша работа получает научную основу. Профилактические программы в Брянской области смогут опираться на доказательную базу — это принципиально меняет характер диалога с органами исполнительной власти».

Параллельно Музей РКК и Российский музей медицины при НИИ договорились об обмене материалами и совместных проектах по сохранению исторического наследия.