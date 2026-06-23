Более 2155 тонн асфальтобетонной крошки использовали для ремонта дорог в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
В Брянске в ходе капитального ремонта дорог рабочие сняли с проезжей части тысячи тонн старого асфальта. Этот строительный материал используется заново.
Так, в Бежицком районе для ремонта дорог с низкой транспортной нагрузкой специалисты использовали 2155 тонн крошки. С использованием этого материала залатали проезды к школе №21 и детским садам «Оленёнок» и «Одуванчик». Также неровности ликвидировали во дворах и на контейнерных площадках на улицах Гастелло, Литейной, Магистральной, Добролюбова, Карьерной, Мало-Озёрной, в переулках Кирова и Камвольном.