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Общество

50 кустов кизильника высадили чиновники на Луначарского в Брянске

2026, 26 июня 18:15
50 кустов кизильника высадили чиновники на Луначарского в Брянске
Источник фото

50 кустов кизильника высадили чиновники на Луначарского в Брянске. Об этом сообщили пресс-службе мэрии. 

 

Экологическую акцию в честь 75-летия Советского района Брянска провели сотрудники администрации во главе с руководителем Денисом Семёновым. В районе дома № 45/9 на улице Луначарского чиновники высадили 50 кустов кизильника.  

Ранее на этом месте открыли памятную табличку государственному и общественному деятелю, председателю Брянского облисполкома, Почётному гражданину Брянска и области Ивану Поручикову. В перспективе здесь появится сквер его имени.

«К памяти Ивана Яковлевича мы относимся с особым трепетом, он внёс впечатляющий вклад в развитие нашего города, да и всей Брянщины. Мы с Александром Николаевичем Макаровым решили начать благоустройство этого места, не дожидаясь официальных решений о новом его наименовании», — говорит Денис Семёнов.

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