Памятный митинг прошёл в урочище «Лесные сараи» в Брянске

2026, 22 июня 09:32

Памятный митинг прошёл в урочище «Лесные сараи» в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Накануне Дня памяти и скорби в Советском районе Брянска прошёл митинг «Память нашу не стереть с годами». У мемориала в урочище «Лесные сараи» собрались глава Советской районной администрации Денис Семёнов, депутаты Брянской областной Думы и городского Совета, представители Брянской епархии, школьники и студенты, юнармейцы, ветераны, представители спортивных и патриотических организаций. Участники вспомнили о подвиге, который более 80 лет назад совершили солдаты Красной армии и граждане Советского союза. В «Лесных сараях» фашисты зверски замучили около 20 тысяч человек

«Мы всегда будем благодарны ветеранам, узникам, блокадникам, которые смогли пережить эти ужасы и победить», — сказал Денис Семёнов.

Участники мероприятия почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания. К монументу собравшиеся возложили цветы.