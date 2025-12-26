Красный Крест в Брянске: как небольшой штаб помогает тысячам людей

2025, 26 декабря 13:35

Накануне Нового года брянские активисты Красного Креста рассказали о своей работе без лишних церемоний. Результаты говорят сами за себя: больше 11 тысяч обученных основам первой помощи, семь новых инструкторов и долгожданное помещение от государства.

Главное направление – помощь людям, которых война вынудила покинуть дома. Это беженцы из Украины, ДНР, ЛНР и приграничных районов России.

«Мы понимаем, что человек теряет не только крышу над головой, но и весь привычный мир, связи с людьми. Наша работа – помочь освоиться на новом месте, дать понять: вы здесь не одиноки», – поясняет Дмитрий Корнилов из руководства отделения.

Команда маленькая – три основных сотрудника плюс волонтеры. От центрального аппарата за год поступило товаров на 2,5 миллиона рублей. В планах – собственный учебный центр и психологическая служба, запуск в 2026 году.

В декабре президент подписал специальный закон о Красном Кресте – первый случай, когда общественная организация получила такой статус.

Подробнее о работе Красного Креста в Брянске можно прочитать на сайте КП-Брянск