2026, 04 февраля 11:38

Легковушка врезалась в дерево на брянской трассе накануне. Об этом сообщили в региональном Госавтоинспекции.

Накануне утром на 1-м км автомобильной дороги «Новозыбков – Старая Рудня» в Новозыбковском районе произошла авария. 73-летний водитель не справился с управлением автомобиля «ВАЗ-2121». Легковушка съехала в кювет и врезалась в дерево. Водитель и 67-пассажирка с тяжёлыми травмами попали в больницу.

Инспекторы выяснили, что на машине были установлены летние шины. На водителя полицейские составили административный материал.