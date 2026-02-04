Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
ДТП

Легковушка врезалась в дерево на брянской трассе накануне

2026, 04 февраля 11:38
Легковушка врезалась в дерево на брянской трассе накануне
Источник фото

Легковушка врезалась в дерево на брянской трассе накануне. Об этом сообщили в региональном Госавтоинспекции.

 

Накануне утром на 1-м км автомобильной дороги «Новозыбков – Старая Рудня» в Новозыбковском районе произошла авария. 73-летний водитель не справился с управлением автомобиля «ВАЗ-2121». Легковушка съехала в кювет и врезалась в дерево. Водитель и 67-пассажирка с тяжёлыми травмами попали в больницу. 

Инспекторы выяснили, что на машине были установлены летние шины. На водителя полицейские составили административный материал.

Метки: , , ,

Читайте также

Иномарка сбила ребёнка на переходе в Брянске
04 февраля 09:08
Иномарка сбила ребёнка на переходе в Брянске
Брянские туристы завоевали шесть наград на всероссийских соревнованиях в Кисловодске
03 февраля 18:31
Брянские туристы завоевали шесть наград на всероссийских соревнованиях в Кисловодске
Греем улицу за свой счёт»: как брянчане выживают в ледяном общежитии
03 февраля 17:40
Греем улицу за свой счёт»: как брянчане выживают в ледяном общежитии

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14073) брянск (6774) ДТП (2668) ГИБДД (2193) прокуратура (2022) уголовное дело (1969) Александр Богомаз (1806) суд (1784) авария (1628) мчс (1482) коронавирус (1272) умвд (1024)