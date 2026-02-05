Брянские стражи порядка возбудили уголовное дело за повторную продажу спиртного подростку

Брянские стражи порядка возбудили уголовное дело в отношении сотрудницы магазина за повторную продажу спиртного подростку. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В Стародубе сотрудники полиции выявили факт продажи спиртного подростку. В магазине на площади Красноармейской 16-летний юноша купил алкогольный напиток. Продавец документов у юного покупателя не попросила.

56-летняя жительница города уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Тогда её назначили штраф. В этот раз правоохранители возбудили уголовное дело. Женщине грозит до 80 тысяч рублей штрафа либо исправительные работы.