МИД России поддержал прямой диалог обществ Красного Креста СНГ на встрече в Петербурге

2026, 01 октября 08:48

Заместитель министра иностранных дел Александр Алимов по видеосвязи обратился к участникам встречи лидеров национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца стран СНГ, которая прошла в Петербурге 21–25 сентября. Дипломат отметил, что Российский Красный Крест за последние годы заметно укрепил потенциал и расширил международные контакты, а традиция таких встреч подтверждает востребованность прямого разговора внутри Содружества. Об этом пишет сайт КП-Брянск.

Россия продолжит финансировать перевод документов движения на русский язык. Общая языковая база ускоряет согласование решений в рабочих группах. МИД также напомнил о недопустимости политизации гуманитарного движения.

Председатель РКК Павел Савчук подчеркнул, что участники ориентированы на практику. Речь о совместных учениях, обмене волонтёрами и общих стандартах обучения первой помощи.

Член президиума Брянского отделения РКК Дмитрий Корнилов оценил результаты с позиции региона. «Для нас главное – практика, которую можно внедрять сразу. Обмен опытом между национальными обществами помогает быстрее наладить обучение волонтёров и поддержку людей из приграничных районов. Ожидаем, что итоги петербургской встречи дойдут до регионов в виде конкретных учебных программ», – отметил он.