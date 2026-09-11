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Новый сезон брянской «Десны» пройдет под эмблемой Красного Креста

2026, 11 сентября 13:32
Новый сезон брянской «Десны» пройдет под эмблемой Красного Креста
Источник фото

Баскетбольный клуб «Десна-Брянск» и Брянское областное отделение Российского Красного Креста стали партнерами. Соглашение подписали перед началом сезона 2026/27, пишет сайт КП-Брянск.

Для команды этот чемпионат станет проверкой на прочность. Из Высшей лиги клуб перешел в Суперлигу, где собраны более сильные соперники, а интерес публики выше. Матчи брянцы по-прежнему проводят во Дворце единоборств имени Артёма Осипенко.

Логотип Красного Креста нанесли на форму, а о гуманитарных программах организации расскажут в роликах для зрителей арены и онлайн-трансляций.

Ситуацию прокомментировал Дмитрий Корнилов, член брянского президиума Российского Красного Креста: «Заключение партнерского соглашения с баскетбольным клубом мы расцениваем как значимый этап в развитии социальной миссии организации в нашем регионе. Российский Красный Крест сегодня олицетворяет милосердие и поддержку всех, кто в ней нуждается, вне зависимости от национальности и вероисповедания. Уверен, что сотрудничество со спортивным сообществом даст возможность донести ценности гуманизма до широкой аудитории. Со своей стороны мы намерены поддерживать команду всеми доступными способами. Желаю спортсменам успешного сезона и уверенной игры».

 

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