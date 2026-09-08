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Общество

24 гаража уберут на подъезде к мемориальному комплексу «Дулаг-142» в Брянске

2026, 08 сентября 13:40
24 гаража уберут на подъезде к мемориальному комплексу «Дулаг-142» в Брянске
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24 гаража уберут на подъезде к мемориальному комплексу «Дулаг-142» в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

В городе Брянске продолжается создание музейно-мемориального комплекса жертвам-узникам концлагеря «Дулаг-142». В настоящее время управление имущественных и земельных отношений горадминистрации готовит передачу части территории и шести объектов в федеральную собственность.

На подъезде к будущему мемориалу проходит благоустройство. Специалисты убрали мусор на обочине дороги, ведущей к комплексу, а также на зелёной зоне у дома №2 по улице 12 лет Октября. Контейнерную площадку со двора перенесут на соседнюю улицу. 

Кроме того, управление муниципального контроля занимается уборкой 24-х самовольно установленных гаражей у въезда на мемориал.

«На каждом мы прикрепили акт о необходимости убрать стационарный объект. 12 собственников уже откликнулись на этот призыв, демонтируют свою постройку. Оставшиеся железные коробки будем сносить. Смотровые ямы мы засыплем песком. Мусор, оставшейся после сноса гаражей будет вывезен. Все работы планируем провести до конца октября», — уточнил исполняющий обязанности начальника управление муниципального контроля городской администрации Григорий Садовский.

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