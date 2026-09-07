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Происшествия

Молодого брянца ждёт суд за пострадавшего в ДТП пассажира

2026, 07 сентября 12:56
Молодого брянца ждёт суд за пострадавшего в ДТП пассажира
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Молодого брянца ждёт суд за пострадавшего в ДТП пассажира. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Карачевский районный суд рассмотрит уголовное дело о нарушение правил дорожного движения водителем в состоянии опьянения, повлёкшем причинение тяжкого вреда здоровью человека. Приговор выслушает житель Карачевского района.

По версии следствия, ночью 26 июня 2026 года нетрезвый фигурант не справился с управлением автомобилем «ВАЗ» на дороге в селе Вельяминова. Машина перевернулась. Здоровью пассажира 2004 года рождения был причинён тяжкий вред. 

Молодому человеку грозит до семи лет лишения свободы.

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