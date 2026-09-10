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Обвиняемый в покушении на убийство житель Подмосковья не разжалобил брянский суд

2026, 10 сентября 08:07
Обвиняемый в покушении на убийство житель Подмосковья не разжалобил брянский суд
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Обвиняемый в покушении на убийство житель Подмосковья не разжалобил брянский суд. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

В законную силу вступил приговор Климовского районного суда по уголовному делу о покушении на убийство. Виновным признали ранее судимого 37-летнего жителя Московской области.

Ночью 12 июля прошлого года нетрезвый мужчина около кафе в посёлке Климово напал на незнакомого жителя Стародуба. Фигурант не менее четырёх раз ударил его ножом по телу. Преступление пресекли очевидцы. Врачи спасли потерпевшему жизнь. 

Суд приговорил виновного к семи годам в колонии особого режима, а также взыскал 500 тысяч рублей в пользу поетрпевшего.

Осужденный и его защитник обжаловали приговор. Но апелляционная инстанция Брянского областного суда не нашла оснований для изменения решения.

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