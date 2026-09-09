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Брянская сборная по ВМХ стала шестой на Спартакиаде народов России

2026, 09 сентября 11:33
Брянская сборная по ВМХ стала шестой на Спартакиаде народов России
Источник фото

Брянская сборная по ВМХ стала шестой на Спартакиаде народов России. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

7 сентября в городе Богдановиче Свердловской области прошли соревнования по велосипедному спорту ВМХ среди мужчин и женщин в рамках в Спартакиада народов России. Участие в турнире приняли спортсмены из 12 регионов. 

Брянская участница Анастасия Ивановна заняла десятое место. А брянец Олег Малюшкин финишировал 11-м. В общекомандном зачете сборная Брянская область стала шестой.

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