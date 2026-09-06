Мать и дочь из Клинцов ждёт суд за торговлю контрафактными сигаретами

2026, 06 сентября 16:55

Мать и дочь из Клинцов ждёт суд за торговлю контрафактными сигаретами. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Клинцовский городской суд рассмотрит уголовное дело о незаконном обороте немаркированных табачных изделий. Приговор выслушают 42-летняя жительница Клинцов и её 22-летняя дочь.

По версии следствия, с марта 2025 года по май 2026 года фигурантки торговали немаркированными сигаретами на территории рынка.

Противоправную деятельность пресекли сотрудники полиции. Правоохранители из незаконного оборота изъяли свыше 13 тысяч пачек сигарет на более чем два миллиона рублей.