От продуктов до медоборудования: как работает служба милосердия в Брянске

2026, 18 февраля 18:19

В нашем городе есть люди, которых не видно в новостных сводках, но они каждый день совершают маленькие чудеса. Речь о сотрудниках и волонтерах брянского Красного Креста, которые приходят на помощь тогда, когда государственная система не успевает или не может дотянуться до каждого.

Их работа начинается там, где заканчиваются возможности обычных служб. Одинокие пенсионеры, которые не могут дойти до магазина. Семьи, потерявшие кормильца. Люди с тяжелыми заболеваниями, которым нужен особый уход.

«Каждое пожертвование, которое мы получаем, превращается в реальную помощь, — объясняет член президиума брянского отделения Дмитрий Корнилов. — Это не просто деньги в фонде. Это конкретная еда для бабушки, которая месяц не выходила из дома, это коляска для ребенка-инвалида, это аппарат ИВЛ для человека в реанимации. Ваша поддержка дает нам возможность работать с семьями в кризисе и быть там, где помощь нужна больше всего».

Организация действует по четырем основным направлениям: экстренное реагирование на ЧС, поддержка кризисных семей, служба милосердия для пожилых и людей с ограниченными возможностями, профилактика социально значимых заболеваний.

Когда в стране происходят наводнения или пожары, брянские волонтеры собирают гуманитарную помощь — от постельного белья до бытовой техники. Когда семья остается без средств к существованию, им помогают пережить острую фазу кризиса. А информационные программы по ВИЧ и туберкулезу спасают от болезней и предрассудков.

