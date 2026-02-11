Память в один клик: брянские семьи получат ключи от прошлого

2026, 11 февраля 18:11

Скоро поиск информации о судьбах родственников времен войны станет намного проще. Российский Красный Крест запускает амбициозный проект оцифровки своих архивов — 15 миллионов документов переведут в электронный формат благодаря гранту в 15 миллионов рублей.

Особая ценность коллекции — карточки эвакуированных. Таких около 8 миллионов, и это единственный настолько полный массив в стране. Люди до сих пор ищут информацию о блокадниках, угнанных на работы, пропавших без вести. Центр розыска ежегодно обрабатывает почти 2000 таких обращений.

«Архивы Центра — это живая память страны, — объясняет важность проекта представитель брянского отделения РКК Дмитрий Корнилов. — Проект общегосударственного масштаба поможет сохранить эти бесценные свидетельства и сделать их доступными для всех граждан, независимо от места жительства».

Работа пойдет в два этапа: сначала сканирование, потом — распознавание текста для удобного поиска. В итоге появится единое онлайн-пространство, где можно будет найти нужную информацию, не выходя из дома. Особенно это важно для жителей удаленных регионов, которым раньше приходилось ехать за справками через всю страну.

По материалам сайта КП-Брянск