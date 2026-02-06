Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Здоровье

Брянские футболистки заняли второе место зонального этапа Всероссийских соревнований

2026, 06 февраля 12:51
Брянские футболистки заняли второе место зонального этапа Всероссийских соревнований
Источник фото

Брянские футболистки заняли второе место зонального этапа Всероссийских соревнований. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

Накануне в Калуге завершился зональный этап Всероссийских соревнований по футзалу среди девушек до 14 лет. В финале встретились команды из Калужской Орловской, Тульской и Брянской областей.

Честь Брянской области отстаивали воспитанницы футбольной Академии городского спортивного комбината «Спартак». Команда выиграла все четыре встречи с общим счётом 32:2.

В финале «Спартак» сыграл со тульскими футболистками «ЦИВС». Матч завершился вничью. После серии пенальти счёт стал 3:4 в пользу соперниц. Брянские спортсменки заняли второе место.

Метки:

Читайте также

Брянцам начали возвращать ошибочно списанные деньги за проезд
05 февраля 14:42
Брянцам начали возвращать ошибочно списанные деньги за проезд
В Володарском районе Брянска отремонтируют 11 улиц
05 февраля 13:09
В Володарском районе Брянска отремонтируют 11 улиц
В Брянске две машины эвакуировали на штрафстоянку за нарушения правил парковки
05 февраля 12:56
В Брянске две машины эвакуировали на штрафстоянку за нарушения правил парковки

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14108) брянск (6781) ДТП (2669) ГИБДД (2196) прокуратура (2023) уголовное дело (1975) Александр Богомаз (1811) суд (1784) авария (1628) мчс (1484) коронавирус (1272) умвд (1029)