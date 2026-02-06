Брянские футболистки заняли второе место зонального этапа Всероссийских соревнований

2026, 06 февраля 12:51

Брянские футболистки заняли второе место зонального этапа Всероссийских соревнований. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Накануне в Калуге завершился зональный этап Всероссийских соревнований по футзалу среди девушек до 14 лет. В финале встретились команды из Калужской Орловской, Тульской и Брянской областей.

Честь Брянской области отстаивали воспитанницы футбольной Академии городского спортивного комбината «Спартак». Команда выиграла все четыре встречи с общим счётом 32:2.

В финале «Спартак» сыграл со тульскими футболистками «ЦИВС». Матч завершился вничью. После серии пенальти счёт стал 3:4 в пользу соперниц. Брянские спортсменки заняли второе место.