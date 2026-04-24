РКК — один из организаторов «Кода донора»: как Брянск включается во всероссийскую акцию

2026, 24 апреля 15:25

В марте 2026 года в России стартовала всероссийская акция «Код донора. Единство». Российский Красный Крест выступает одним из её организаторов наряду с Национальным фондом развития здравоохранения, ФМБА России и Координационным советом при ОП РФ по донорству крови и костного мозга.

Региональные отделения РКК участвуют в мероприятиях акции и ведут собственную программу популяризации добровольного безвозмездного донорства крови и костного мозга — она уже охватывает 79 регионов страны. Отдельное направление — HLA-типирование и формирование регистра потенциальных доноров костного мозга.

В Брянске донорская активность подкреплена конкретными цифрами. В январе 2026 года в первую донорскую неделю кровь сдали более 700 человек — суммарно 504 литра.

«Развитие донорства — одно из исторически приоритетных направлений Российского Красного Креста. Участие в акции «Код донора. Единство» позволяет нам масштабировать просветительскую работу и привлекать новых людей к этой теме — в том числе в Брянской области», — отметил Дмитрий Корнилов, член президиума Брянского регионального отделения РКК.

Работа по развитию донорства стало одним из первых практических результатов федерального закона «О Российском Красном Кресте», вступившего в силу 1 февраля 2026 года.

Источник — сайт КП-Брянск