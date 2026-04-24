Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Здоровье

РКК — один из организаторов «Кода донора»: как Брянск включается во всероссийскую акцию

2026, 24 апреля 15:25
Источник фото

В марте 2026 года в России стартовала всероссийская акция «Код донора. Единство». Российский Красный Крест выступает одним из её организаторов наряду с Национальным фондом развития здравоохранения, ФМБА России и Координационным советом при ОП РФ по донорству крови и костного мозга.

Региональные отделения РКК участвуют в мероприятиях акции и ведут собственную программу популяризации добровольного безвозмездного донорства крови и костного мозга — она уже охватывает 79 регионов страны. Отдельное направление — HLA-типирование и формирование регистра потенциальных доноров костного мозга.

В Брянске донорская активность подкреплена конкретными цифрами. В январе 2026 года в первую донорскую неделю кровь сдали более 700 человек — суммарно 504 литра.

«Развитие донорства — одно из исторически приоритетных направлений Российского Красного Креста. Участие в акции «Код донора. Единство» позволяет нам масштабировать просветительскую работу и привлекать новых людей к этой теме — в том числе в Брянской области», — отметил Дмитрий Корнилов, член президиума Брянского регионального отделения РКК.

Работа по развитию донорства стало одним из первых практических результатов федерального закона «О Российском Красном Кресте», вступившего в силу 1 февраля 2026 года.

Источник — сайт КП-Брянск

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14954) брянск (6921) ДТП (2729) ГИБДД (2274) прокуратура (2091) уголовное дело (2040) Александр Богомаз (1966) суд (1789) авария (1650) мчс (1530) коронавирус (1272) умвд (1062)