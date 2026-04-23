Шесть ландшафтных пожаров потушили спасатели за день в Брянске

2026, 23 апреля 17:48
Шесть ландшафтных пожаров потушили спасатели за день в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

Утром 22 апреля в единую диспетчерскую службу города Брянска поступила информация о пожаре в Бежицком районе. В переулке Каманина горела сухая трава. Прибывшие на вызов спасатели выяснили, что огонь охватил растительность на площади почти 300 квадратных метров.

Аналогичный сигнал поступил из Володарского района. Пожарные ликвидировали возгорание сухой травы на площади в девять квадратных метров на улице Володарского. 

Всего накануне в Брянске зарегистрировано шесть ландшафтных пожаров. Спасатели оперативно справились с огнём. Люди и строения не пострадали.

Читайте также

Жилой дом сгорел в Карачаевском районе ночью в воскресенье
21 апреля 09:06
Жилой дом сгорел в Карачаевском районе ночью в воскресенье
Два машины столкнулись в Брянске в воскресенье
21 апреля 08:25
Два машины столкнулись в Брянске в воскресенье
Крыша жилого дома загорелась в Клинцах в минувшую субботу
21 апреля 08:00
Крыша жилого дома загорелась в Клинцах в минувшую субботу

