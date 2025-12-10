Тревожный звонок декабря: как грипп захватывает Брянщину»

2025, 10 декабря 17:57

Ситуация с респираторными инфекциями в области накаляется с каждым днём. За семь дней первой декады декабря медицинскую помощь потребовалось 9726 жителям региона — это на треть больше, чем в конце ноября.

Лабораторные исследования выявили целый «коктейль» из возбудителей: коронавирус, грипп А, риновирус, аденовирус.

Тревожит медиков не только количество заболевших, но и тяжесть течения болезни. Даже обычная сезонная простуда протекает сейчас агрессивнее обычного, а гонконгский грипп и вовсе «сбивает с ног» за считанные часы.

Главный санврач области Татьяна Самойленко подчёркивает: эффективность противогриппозной вакцины в разы превышает любые иммуномодуляторы и народные средства. Более полумиллиона брянцев уже защитили себя прививкой, но вакцинация продолжается.

Специалисты прогнозируют дальнейший рост заболеваемости вплоть до новогодних каникул, когда социальные контакты сократятся и эпидситуация стабилизируется.

Источник – сайт АиФ-Брянск