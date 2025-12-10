Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Брянская область подтвердила высокий уровень управления региональными финансами

2025, 10 декабря 10:00
Брянская область вошла в число регионов с высоким уровнем управления финансами. Об этом в своих соцсетях сообщила замгубернатора Галина Петушкова. 

 

Минфин России опубликовал рейтинг субъектов по уровню управления региональными финансами. В группу лидеров вошло 23 региона страны. Брянская область встала наравне с Москвой,  Санкт-Петербургом, Республикой Татарстан, Ямало-Ненецким автономным округом и другими субъектами. Регион вошёл в особую группу, где высокая планка при работе с финансами удерживается уже седьмой год.        

«Залогом достижения высокого результата стала напряженная работа всех сотрудников департамента финансов Брянской области. Благодарю вас, уважаемые коллеги, за профессионализм, уверена, что мы и далее сохраним высокий уровень финансового управления!» – подчеркнула замгуберантора.

