Более пяти тысяч километров дорог очистили от снега коммунальщики ночью

2025, 10 декабря 18:14

Более пяти тысяч километров проезжей части очистили от снега дорожники ночью. Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

Накануне вечером Брянскую область накрыл первый декабрьский снегопад. Уже ночью коммунальные службы приступили к уборке дорог и тротуаров.

В Брянске магистрали убирали 33 единицы техники. На внутриобластных трассах работали 178 единиц снегоочистительной и пескораспределительной техники. Коммунальщики за вечер и ночь убрали более пяти тысяч километров проезжей части и почти тысячу километров обочин. Противогололедным реагентом обработали почти четыре тысячи километров дорог.

Днём коммунальщики продолжали уборку. В первую очередь расчищали дороги с движением общественного транспорта, пешеходные переходы и тротуары.