Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
ЖКХ

Более пяти тысяч километров дорог очистили от снега коммунальщики ночью

2025, 10 декабря 18:14
Более пяти тысяч километров дорог очистили от снега коммунальщики ночью
Источник фото

Более пяти тысяч километров проезжей части очистили от снега дорожники ночью. Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор региона Александр Богомаз. 

 

Накануне вечером Брянскую область накрыл первый декабрьский снегопад. Уже ночью коммунальные службы приступили к уборке дорог и тротуаров.

В Брянске магистрали убирали 33 единицы техники. На внутриобластных трассах работали 178 единиц снегоочистительной и пескораспределительной техники. Коммунальщики за вечер и ночь убрали более пяти тысяч километров проезжей части и почти тысячу километров обочин. Противогололедным реагентом обработали почти четыре тысячи километров дорог.

Днём коммунальщики продолжали уборку. В первую очередь расчищали дороги с движением общественного транспорта, пешеходные переходы и тротуары.

Метки: , ,

Читайте также

Тревожный звонок декабря: как грипп захватывает Брянщину»
10 декабря 17:57
Тревожный звонок декабря: как грипп захватывает Брянщину»
Четыре школы отремонтируют в Брянске в будущем году
10 декабря 17:18
Четыре школы отремонтируют в Брянске в будущем году
Брянский химический завод отметил юбилей
10 декабря 16:43
Брянский химический завод отметил юбилей

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13571) брянск (6685) ДТП (2624) ГИБДД (2145) прокуратура (1981) уголовное дело (1927) суд (1774) Александр Богомаз (1721) авария (1610) мчс (1430) коронавирус (1272) умвд (985)