Брянские юниоры завоевали семь наград на первенстве ЦФО по самбо

2025, 08 декабря 16:38

Брянские юниоры завоевали семь наград на первенстве ЦФО по самбо. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

Первенство Центрального федерального округа по самбо прошло в Брянске на прошлой неделе. Свыше 200 спортсменов 18-20 лет из разных регионов собрались во Дворце единоборств имени Артёма Осипенко.

Первые места заняли воспитанники брянской спортшколы олимпийского резерва по борьбе Брянска Георгий Пронин и Анна Школа. Серебряным призёром стала воспитанница «Торпедо» Анастасия Цыганкова. Бронзовые медали завоевали Степан Федосенков, Иван Богдановский, Максим Трахнов и Ксения Смирнова.