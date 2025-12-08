Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Брянские юниоры завоевали семь наград на первенстве ЦФО по самбо

2025, 08 декабря 16:38
Брянские юниоры завоевали семь наград на первенстве ЦФО по самбо. Об этом сообщили в городском спорткомитете. 

 

Первенство Центрального федерального округа по самбо прошло в Брянске на прошлой неделе. Свыше 200 спортсменов 18-20 лет из разных регионов собрались во Дворце единоборств имени Артёма Осипенко.

Первые места заняли воспитанники брянской спортшколы олимпийского резерва по борьбе Брянска Георгий Пронин и Анна Школа. Серебряным призёром стала воспитанница «Торпедо» Анастасия Цыганкова. Бронзовые медали завоевали Степан Федосенков, Иван Богдановский, Максим Трахнов и Ксения Смирнова.

