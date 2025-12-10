Проект «По Zову сердца. Брянские волонтеры СВО» презентовали в театре драмы

2025, 10 декабря 15:37

Проект «По Zову сердца. Брянские волонтеры СВО» презентовали в театре драмы. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

В День Героев Отечества в Брянском театре драмы имени А.К. Толстого презентовали проект «По Zову сердца. Брянские волонтеры СВО». Документальный фильм-интервью объединил четыре истории молодых девушек-добровольцах. На их счету сотни метров маскировочных сетей, тысячи тонн жизненно важных грузов, именных посылок, медикаментов и писем из дома.

В зале собрались представители органов власти и общественных организаций, волонтеры, школьники и кадеты. Места в первом ряду заняли главные героини.

«Включенность каждого может приблизить нашу общую Победу. Сегодня об этом очень хорошо сказали герои фильмов. Тот призыв, который идет сегодня от героев фильмов, должен быть услышан всеми», — подчеркнул заместитель губернатора Виталий Свинцов.

Девушкам-волонтерам почётные гости вручили благодарственные письма департамента культуры Брянской области, цветы и подарки от коллектива театра драмы.