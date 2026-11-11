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ДТП

Три человека пострадали в аварии с нетрезвым водителем в Унече

2026, 11 ноября 12:12
Три человека пострадали в аварии с нетрезвым водителем в Унече
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Три человека пострадали в аварии с нетрезвым водителем в Унече накануне. Об этом сообщили в региональном ГИБДД. 

 

Вечером 10 ноября ДТП произошло в районе дома № 123 по улице Иванова в городе Унече. 39-летний водитель не справился с управлением автомобиля Ford. Легковушка съехала в кювет и перевернулась. 

Водитель и 30-летний пассажир с травмами попали в больницу. 49-летний пассажир также пострадал, но госпитализация ему не потребовалась.

Водитель легковушки оказался нетрезв, а также не имел права управления транспортными средствами. Инспекторы составили на него административный материал.

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