19 медалей завоевали юные брянские каратисты в Людиново

2026, 19 января 16:50
19 медалей завоевали юные брянские каратисты в Людиново. Об этом сообщили в городском спорткомитете. 

Накануне в городе Людиново Калужской области состоялось открытое первенство Людиновского района по каратэ. Участие в турнире приняли свыше 100 юных спортсменов из Брянской, Орловской, Смоленской и Калужской областей.

Воспитанники спортшколы олимпийского резерва «Олимп» Брянска завоевали 19 наград, в том числе три – золотых, шесть – серебряных, десять – серебряных. Первые места заняли Тимур Тенютин, Тимур Павлючков и Андрей Сыпченко.

