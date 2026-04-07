Брянцы привезли четыре награды с первенства России по пляжной борьбе

2026, 07 апреля 13:41

Брянцы привезли четыре награды с первенства России по пляжной борьбе. Об этом сообщили в региональном профильном департаменте.

В субботу, 4 апреля, в Центре пляжных видов спорта «Лето» в Москве прошло первенство России по пляжной борьбе среди юношей в возрасте до 21 года. За медали боролись 72 атлета. Турнир стал отборочным для участия в первенстве Европы.

Золотую медаль первенства завоевал брянец Адам Юнусов. Второе место занял Григори Олизько. На третью ступень пьедестала почёта поднялись Никита Евтихов и Егор Коновалов.