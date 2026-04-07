2026, 07 апреля 14:07

Полицейские в Брянске пресекли мошенничество на пять миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Оперативники уголовного розыска полиции города Брянска получили информацию от коллег из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о том, что в регион прибыл курьер дистанционных аферистов. Он должен забрать деньги у очередной жертвы.

Правоохранители организовали наблюдение за 24-летним жителем Новосибирской области. Пособник мошенников на улице Крапивницкого встретился с 62-летним брянцем и забрал у него пакет с 5 миллионами рублей. После получения денег злоумышленника задержали стражи порядка.

Потерпевший рассказал, что ему по телефону позвонили якобы правоохранители. Они убедили пожилого мужчину, что его банковские счета используют злоумышленники для финансирования противоправной деятельности. А чтобы спасти сбережения и избежать уголовной ответственности, нужно снять накопления и отдать их для проверки. 24-летнего курьера мошенники они назвали «подполковником».

Курьер признался, что криминальную подработку нашёл в мессенджере. Деньги он должен был перечислить на счета организаторов схемы, оставив себе 10 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Фигурант заключён под стражу. Деньги вернули жителю Брянска.